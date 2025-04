Leao a Sky: «La vittoria è per Maignan. Con questo modulo siamo più compatti e vi spiego perchè»

Leao, esterno del Milan, ha commentato la vittoria contro l’Udinese in trasferta con un netto 0-4: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Udinese-Milan 0-4, l’esterno rossonero Leao ha dichiarato:

PAROLE – «A Udine è successo quello che è successo con Maignan, c’è sempre un ambiente strano qua. Siamo stati tutti concentrati, il mister ci aveva visto bene in settimana e abbiamo dato buone risposte sul campo. Più compatti con questo modulo? Sì, secondo me sì. Siamo più compatti, c’è un uomo più per difendere. E poi davanti siamo più liberi per attaccare. Mi trovo bene con Pulisic, con Luka Jovic e con Abraham che è entrato bene. Possiamo fare bene. È da tanto che non segno a San Siro, ma non entro in campo con quella ossessione. Sono contento per la squadra per oggi. Mando un pensiero a Maignan. Qui è sempre strano. Quando siamo entrari nel secondo tempo, i tifosi hanno fatto un po’ di casino. Questa vittoria è per lui».