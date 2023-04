Leao a Dazn: «Questo è il Milan. Critiche? Rispondo sul campo»

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli. Le dichiarazioni del giocatore rossonero

Rafael Leao a DAZN dopo Napoli Milan.

VITTORIA – «Sapevamo sarebbe stata una partita importante contro un grande avversario che sta facendo una grande stagione. Abbiamo ascoltato qualche parole fuori dal Milan che ci ha dato un’energia in più. Voglio ringraziare i tifosi, la squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Questo è il Milan».

CRITICHE – «Voglio solo rispondere in campo. Mi piace ascoltare l’allenatore, queste cose mi danno ancora più carica. Ho avuto un paio di mesi complicati, ora mi sono ritrovato grazie ai compagni e l’allenatore».

TORNARE AL GOL – «È una sensazione molto bella, sono contento».

MONTARSI LA TESTA IN VISTA DELLA CHAMPIONS – «No, questa partita è stata importante anche per il campionato per raggiungere il nostro obiettivo di star vicino al Napoli».

CON CHI HA SCAMBIATO LA MAGLIA – «Con Kvara. Noi due migliori? Non lo so, ma sono un suo grande fan. Mi piace molto quello che fa in campo»