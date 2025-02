Leao a Prime Video: «Nessuna scusa, non abbiamo avuto la stessa grinta. Ecco cosa dobbiamo fare al ritorno»

Leao, esterno del Milan, ha commentato la sconfitta subita contro il Feyenoord nell’andata dei play-off di Champions League

Intervenuto a Prime Video dopo Feyenoord-Milan, Rafa Leao, esterno rossonero, ha dichiarato:

PAROLE – «Non abbiamo messo la stessa grinta e aggressività che hanno messo loro. Non siamo stati al livello di questa partita, anche io ho avuto un’opportunità nel primo tempo che non sono riuscito a sfruttare. Ora dobbiamo andare a casa, riposare e vedere cosa non abbiamo fatto bene oggi. Abbiamo la seconda partita a San Siro con i nostri tifosi. Loro sono stati aiutati dai loro tifosi. Non abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo riposare e prepararci sugli sbagli di oggi. Problemi fisici? Non troviamo scuse. Dovevamo mettere la loro stessa aggressività e vincere tutti i duelli. Ora la partita è finita, dobbiamo ripensare e pensare alla prossima. Al ritorno dobbiamo mettere l’atteggiamento giusto per una partita importante di Champions League, cosa che oggi non abbiamo fatto. Se facciamo questo, con la nostra qualità, vinciamo la partita».