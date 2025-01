Leao a Milan Tv: «Qui non dobbiamo mai accontentarci! Ottavi diretti? Dobbiamo pensare solo a questa cosa»

Leao, esterno del Milan, ha commentato nel post-partita la vittoria ottenuta contro il Girona in Champions League. Le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan-Girona 1-0, Rafael Leao ha dichiarato:

PAROLE – «Contentissimo per la vittoria, la squadra ha fatto un lavoro incredibile anche se nel secondo tempo non siamo riusciti ad avere la palla per 90′. Ma la voglia e il lavoro sono stati fondamentali per vincere la partita. Loro hanno avuto un’occasione poi niente, quindi devo complimentarmi con la squadra. Voglio sempre di più, non possiamo restare fermi. Al Milan non puoi essere soddisfatto, devi sempre volere di più. Noi vogliamo essere i migliori, entrare tra le prime 8. Dipende da noi, se vinciamo siamo lì e c’è da pensare partita per partita».