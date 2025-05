Leao, pareggia Pulisic e Lukaku: sono gli unici tre ad esserci riusciti in Serie A

Condividi via email

Leao raggiunge Christian Pulisic e Romelu Lukaku: sono gli unici tre calciatori in Serie A ad aver toccato questo traguardo

Rafael Leao ha segnato il gol del momentaneo pareggio in Genoa-Milan, il numero dieci rossonero ha raggiunto così quota 8 gol e 8 assist in Serie A. Un traguardo niente male per il calciatore portoghese.

In campionato ci sono riusciti solamente Christian Pulisic e Romelu Lukaku, per lo statunitense 10 reti + 8 assist mentre per l’attaccante belga del Napoli sono 12 reti +10 assist.