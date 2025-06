Leao vince la Nations League con il Portogallo! Primo trofeo in Nazionale. E gli altri rossoneri...

Leao, esterno del Milan, ha vinto ieri sera la Nations League con il Portogallo. Primo trofeo con la Nazionale per il classe ’99

Ieri, domenica 8 giugno 2025, si è conclusa la UEFA Nations League 2025, con la partecipazione di diversi giocatori del Milan.

Nel pomeriggio, a Stoccarda, si è disputata la finale per il terzo e quarto posto. La Francia ha sconfitto la Germania per 2-0, con le reti di Kylian Mbappé e Michael Olise. Il portiere milanista Mike Maignan è stato uno dei protagonisti della partita, giocando per l’intera durata dell’incontro e offrendo una prestazione eccezionale. L’altro rossonero, Theo Hernández, è rimasto in panchina per tutta la partita e non ha giocato alcun minuto.

In serata, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si è giocata la finalissima. Il Portogallo ha battuto la Spagna nel “derby iberico”, aggiudicandosi la competizione per la seconda volta e diventando la prima squadra a raggiungere questo traguardo. La partita si è conclusa sul 2-2 dopo 120 minuti, con i gol di Martín Zubimendi e Mikel Oyarzabal per la Spagna, e i pareggi di Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo per il Portogallo. Ai calci di rigore, il Portogallo ha avuto la meglio grazie all’errore decisivo di Álvaro Morata. Per il Milan, Rafael Leão ha fatto un ottimo ingresso in campo al 75° minuto, conquistando così il suo primo trofeo con la Nazionale. João Félix non ha giocato alcun minuto.