Condividi via email

Leao Milan, Van Bommel è pazzo del portoghese: «Neanche lui si rende davvero conto di questo». Le ultimissime notizie

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Van Bommel, ex Milan, ha rilasciato delle bellissime dichiarazioni su Leao.

LEAO – «È un giocatore straordinario. Ha velocità, fisico, credo che nemmeno lui abbia davvero la consapevolezza di quanto sia forte. Deve innanzitutto trovare continuità: la consideri una sfida con se stesso. E poi, come dice l’allenatore, essere di supporto alla fase difensiva. Sapete chi mi ricorda? Robben e Ribery, con cui ho giocato nel Bayern Monaco. All’inizio non erano troppo coinvolti in difesa: quando invece hanno iniziato a dare una mano, quella squadra è diventata imbattibile. Univa la cattiveria agonistica alla loro qualità».