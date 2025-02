Leao Milan, Trevisani perplesso: «Non ho capito perchè fa la riserva di questo giocatore. Quattro punte? Siamo nel metaverso del pallone»

Leao Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha commentato il momento del club rossonero dopo la sconfitta col Torino

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha dichiarato:

PAROLE – «Nel calcio di oggi se rimani in dieci sei morto ormai. Alcuni allenatori, come Inzaghi, tendono per questo a sostiuire i giocatori ammoniti. In una partita fondamentale come Milan-Feyenoord forse doveva farlo anche Conceiçao con Theo Hernandez. In questo panorama arbitrale poi, dopo aver visto il rigore dato contro l’Atalanta, era un rischio tenerlo in campo. Nel calcio di oggi se rimani in dieci sei morto ormai. Alcuni allenatori, come Inzaghi, tendono per questo a sostiuire i giocatori ammoniti. In una partita fondamentale come Milan-Feyenoord forse doveva farlo anche Conceiçao con Theo Hernandez. In questo panorama arbitrale poi, dopo aver visto il rigore dato contro l’Atalanta, era un rischio tenerlo in campo. C’è sempre un tema che riguarda Leao che è sempre il più bistrattato da allenatore, società e giornali. Nel Milan solo Leao prende 4,5. A Torino si è procurato un rigore, ha giocato 45′ e ha preso 4,5. Gli altri prendono 5,5 senza fare nulla. Perchè Conceiçao prende un leader come Leao e lo fa diventare la riserva di Joao Felix che non ha fatto finora una partita meglio di Leao? E’ una cosa che non può succedere».