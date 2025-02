Leao Milan, anche a Torino è successo: ecco il particolare che è stato notato da tutti

Condividi via email

Leao Milan, nelle ultime cinque gare di campionato c’è una costante per il numero 10. Segui le ultimissime sul club rossonero

Rafael Leao al 45° minuto è stato sostituito da mister Conceicao, al suo posto è entrato Youssouf Fofana. Neanche in Torino–Milan quindi, l’ala portoghese, è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco.

Nelle ultime cinque gare di Serie A, il numero 10 rossonero non ha mai giocato l’intera partita. L’ultima sfida completa in campionato risale al 18 gennaio contro la Juventus.