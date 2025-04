Leao, il Milan ora lo aspetta a San Siro: che occasione per il numero 10

Leao ha trovato il settimo gol in Serie A nel match andato in scena ieri sera a Udine. Ora però si aspetta il suo gol a San Siro

Rafael Leao ha segnato il suo settimo gol in Serie A nel match tra Udinese e Milan, decima marcatura stagionale per lui. In campionato c’è una costante, tutte le reti sono arrivate in trasferta. Ampliando il raggio, solamente due delle dieci marcature stagionali sono arrivate davanti al pubblico di San Siro.

Ora c’è una grande occasione per il portoghese, mercoledì 22 aprile ci sarà il derby di Coppa Italia che si giocherà a San Siro, ma sulla carta il Milan sarà la squadra ospite. Chissà se Leao riuscirà a confermarsi letale “in trasferta”.