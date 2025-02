Leao Milan, Sabatini non ha dubbi: sul rapporto tra il portoghese e Conceicao ha detto questa cosa

Leao Milan, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha commentato il rapporto tra il portoghese e Conceicao: le dichiarazioni

Dalle colonne di calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato così del Milan dopo Empoli:

PAROLE – «Devono aver fatto bene a Rafa Leao le parole senza filtri pronunciate da Conceicao mercoledì scorso: a parte il gol, ci sono stati 45 minuti vivacissimi. E alla fine l’abbraccio tra allenatore e giocatore è sembrato bello e sincero, cioè tutt’altro che costruito a beneficio di telecamere e telefonini. Gimenez ha trovato il primo gol da grande attaccante ed ha “guadagnato” anche il rosso per il giovane Marianucci che ha ristabilito la parità numerica in campo. Bene anche Pulisic. E così queste pagelle vengono archiviate con il trio entrato nel secondo tempo. Pulisic al posto di Fofana, Gimenez per Abraham e Rafa Leao per Jimenez. Obiettivamente, non c’è stato paragone. Segno che nessuna squadra in Italia e poche in Europa possono proporre una forza offensiva come il Milan “all stars”, quello teorico che Conceicao cercherà di rendere pratico: Pulisic-Joao Felix-Leao alle spalle di Gimenez».