Leao Milan, quel gesto non passa inosservato! L’ha fatto in Torino Milan, tifosi sotto choc

Leao Milan, il portoghese, sostituito all’intervallo di Torino-Milan, non è tornato in panchina come fa di solito. La ricostruzione

Episodio che lascia pensare quello capitato all’intervallo della sfida persa ieri dal Milan di Sergio Conceicao sul campo del Torino.

Leao sostituito al 45′. E ora con il tecnico il rapporto è delicato. Rafa dopo il cambio non è tornato in panchina, come invece fa di solito, e anche questo ha fatto molto parlare. Da capire se a Bologna l’esterno partirà dal primo minuto.