Leao Milan, retroscena da Empoli! Accordo con Conceicao, quell’aspetto non è passato inosservato

Leao Milan, clamoroso retroscena da Empoli: il portoghese è ormai un leader della squadra rossonera. Conceicao soddisfatto

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan c’è tutto un altro Rafael Leao.

Le panchine di Leao in questa stagione non sono certo una novità assoluta, era già successo più volte anche nella fugace gestione di Paulo Fonseca. La novità sta tutta nell’atteggiamento diverso del portoghese che sia con la Roma che con l’Empoli é subentrato con una grande determinazione. Da un lato c’era i musi lunghi, dall’altro i sorrisi. Rafa ha capito che le scelte di Conceicao sono fatte per il bene della squadra rossonera ma anche per il suo perché ora potrà scendere in campo a Rotterdam contro il Feyenoord mercoledì con una condizione fisica migliore. Nessuna punizione ma passaggi fondamentali per fare il definitivo salto di qualità definitivo. Sergio da lui pretende tanto, sia nella fase di possesso che in quella senza, ma vuole portare avanti questo percorso un passo alla volta. La disponibilità ricevuta è massima e positiva, Leão sta diventando un leader tecnico e non solo di questa squadra. Perché si può guidare un gruppo anche solo con i gesti, con gli esempi nel rettangolo di gioco.