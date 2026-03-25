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Leao, clamoroso retroscena sul portoghese: sosta a Milanello decisiva perchè… La ricostruzione

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

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Leao, spunta il retroscena sulla condizione fisica del portoghese: il classe ’99 sarebbe solo al 60% della forma

Il Milan vive giorni di attesa trepidante per le condizioni di Rafael Leao. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante portoghese si troverebbe attualmente al 60% della sua condizione fisica.

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Dopo aver saltato la sfida contro il Torino a causa del riacutizzarsi di un dolore all’adduttore destro, il numero 10 rossonero ha iniziato un programma di recupero personalizzato a Milanello, rinunciando alla convocazione con il Portogallo.

Leao verso il 100%: il piano di Allegri per il 6 aprile

L’obiettivo dello staff medico, in sintonia con le indicazioni di Massimiliano Allegri, è quello di sfruttare la sosta per riportare Rafa al massimo della forma entro il big-match del 6 aprile contro il Napoli.

Nonostante la risonanza magnetica abbia fortunatamente escluso lesioni gravi, il fastidio muscolare richiede cautela: la “Rosea” sottolinea che Leao dovrà incrementare i carichi di lavoro nei prossimi dieci giorni per colmare quel 40% di gap atletico e tornare a essere l’arma letale necessaria per lo scontro scudetto del Maradona.

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