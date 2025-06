Leao Milan, spunta il retroscena con Allegri! Telefonata tra i due, la ricostruzione e i temi sul tavolo

Leao Milan, negli ultimi giorni importante telefonata tra Massimiliano Allegri e il talento portoghese: la ricostruzione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha acceso i riflettori su una notizia che farà sognare i tifosi milanisti: Massimiliano Allegri ha telefonato a Rafael Leao. Un gesto significativo che testimonia la volontà del club rossonero di costruire un Milan sempre più competitivo intorno alle sue stelle. Il titolo della Rosea, “Pronto Leao, sono Max. Allegri telefona: Rafa già si allena e sarà al raduno”, non lascia spazio a dubbi: il legame tra allenatore e giocatore è già forte e l’attaccante portoghese è pronto a ripartire con grande determinazione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Leao, attualmente in vacanza, ha già iniziato ad allenarsi intensamente. L’obiettivo è chiaro: presentarsi al raduno di Milanello del prossimo 7 luglio in perfetta forma fisica. Questo dimostra la sua professionalità e la sua dedizione al progetto rossonero, un segnale importante per la squadra e per i sostenitori. La preparazione estiva è cruciale, e l’impegno precoce di Leao è un ottimo presagio per la stagione che verrà.

L’entusiasmo per Leao non è una novità. Nei giorni scorsi, il direttore sportivo milanista Igli Tare aveva espresso parole di grande stima nei suoi confronti. “Io penso che Leao sia un campione vero: in pochi nel calcio di oggi decidono le partite da soli,” aveva dichiarato Tare, sottolineando la capacità unica del portoghese di influenzare il risultato di una partita. Per il ds, Leao è un giocatore fondamentale non solo per la squadra attuale, ma anche per il progetto a lungo termine del calciomercato Milan.

Tare ha inoltre svelato un retroscena interessante sui colloqui avuti con Leao. “Ho avuto modo, e anche l’allenatore, di parlare seriamente con lui e ho avuto una bella sorpresa: da fuori hai magari un altro pensiero ma quando hai modo di conoscerlo trovi un ragazzo molto competitivo, le sue domande erano su come sarà rafforzata la squadra.” Queste parole dipingono il quadro di un Leao non solo talentuoso, ma anche ambizioso e desideroso di vedere il Milan crescere e diventare sempre più forte. Il suo interesse per i futuri rinforzi della squadra evidenzia una mentalità orientata al successo collettivo.

Il ds rossonero ha ribadito la centralità di Leao nel progetto: “Lo ritengo una pedina importante nel nostro progetto: ha tutto per diventare un campione vero. Lo ha sempre fatto vedere ma io penso che ancora non ha fatto vedere quello che lui davvero può.” Questa frase racchiude una grande fiducia nel potenziale inespresso di Leao, suggerendo che il meglio debba ancora venire. Il Milan è convinto che il numero 10 possa raggiungere vette ancora più alte, diventando un punto di riferimento assoluto nel panorama calcistico internazionale.

Infine, Tare ha toccato un tema sempre caldo nel calciomercato: le offerte. “Offerte? Non abbiamo ricevuto ancora niente: gli interessamenti sono tutte voci di mercato.” Questa dichiarazione è un’ulteriore conferma della volontà del Milan di trattenere il proprio gioiello e di non considerare, almeno per ora, la sua cessione. Il futuro di Leao sembra sempre più legato ai colori rossoneri, con il Milan pronto a costruire un’epoca di successi intorno al suo talento cristallino. La telefonata di Allegri è solo l’inizio di un capitolo che si preannuncia ricco di emozioni e di grandi aspettative per i tifosi milanisti.