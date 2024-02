Leao Milan, il 10 è sempre più leader. Pioli lo sa e ammette: «Sta crescendo anche in questo aspetto». Le dichiarazioni in conferenza

In conferenza stampa alla vigilia di Lazio Milan, Pioli ha analizzato la crescita di Leao soprattutto dal punto di vista comunicativo.

LEAO CRESCIUTO SUL PIANO COMUNICATIVO – «Sta incidendo anche in quello. La sua crescita è esponenziale anche nei rapporti con la squadra. Non si smette mai di crescere, non dimentichiamoci che ha 24/25 anni. I giocatori crescono più velocemente di altri, lui sta crescendo tantissimo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI LAZIO MILAN