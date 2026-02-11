Leao Milan, il dubbio di Guidi: «Fa muro il club o mancano offerte vere»

Leao Milan, tra voci di mercato e valutazioni economiche: l’analisi di Marco Guidi sul futuro dell’attaccante portoghese e sulle strategie del club rossonero

Il tema Leao Milan continua a riemergere con puntualità a ogni sessione di mercato. Durante una diretta sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, è intervenuto Marco Guidi, firma autorevole de La Gazzetta dello Sport, che ha approfondito la situazione legata all’attaccante portoghese.

Rafael Leao, esterno offensivo classe 1999, rappresenta uno dei profili più talentuosi della rosa rossonera. Dotato di grande velocità e capacità nell’uno contro uno, il numero 10 è considerato un elemento chiave nel progetto tecnico del club. Eppure, ogni anno il suo nome viene accostato a possibili cessioni.

Di seguito le dichiarazioni di Marco Guidi:

«Io credo che Leao, un po’ come tutti gli anni, perchè un po’ tutti gli anni vengono a dire che quest’anno è l’anno che vendono Leao, non è che lo dice il Milan eh ma si dice in giro da tre anni però Leao è ancora lì. Ora è da capire se è lì perchè il Milan fa muro in maniera ostinata o perchè offerte vere di un certo livello dopo l’interesse del Chelsea, di offerte vere non sono mai arrivate. Quindi c’è da capire: Leao è al Milan perchè il Milan fa muro ed è convinto al 100% di Leao, o perchè per Leao di offerte vere non ne sono arrivate? Anche per Leao va fatto un discorso sull’età, la prossima estate avrà 27 anni, è anche difficile che arrivi un club che dica 60-70 milioni. Se tu club lo vuoi vendere è quasi il momento che tu vai a chiedere in giro, se invece il Milan non fa questo è difficile che arrivi una grande offerta».