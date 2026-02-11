Leao si riprende il Milan: Rafa titolare a Pisa con un particolare obiettivo nel mirino. Ecco quale

Leao è finalmente pronto a tornare dal primo minuto per guidare il Milan nella delicata trasferta di Pisa: caccia ad un particolare obiettivo

Il lungo digiuno da Milan sta per terminare. Dopo dieci giorni di sosta forzata, dovuta alla storica Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali a San Siro, i rossoneri sono pronti a riaccendere i motori. Dopodomani la squadra di Massimiliano Allegri farà tappa a Pisa e la notizia che tutti i tifosi aspettavano è finalmente realtà: Rafael Leão è tornato.

Leao, il report: missione 30 a Pisa

Dopo aver smaltito i fastidi legati alla pubalgia, che lo avevano costretto alla panchina per tutti i 90 minuti nella trasferta di Bologna, il fuoriclasse portoghese è stato indicato dalla Gazzetta dello Sport come il grande protagonista del match alla Cetilar Arena.

La Lode di Rafa: “Leão cerca la lode”, titola la “Rosea” stamattina. Il numero 10 ha sfruttato la pausa olimpica per ricaricare le pile e lavorare specificamente sul problema fisico che ne aveva condizionato l’impiego. Ora è “riposato e carico”, pronto a riprendersi il posto da titolare nel tridente di Allegri.

Uomo del Destino: C'è un dato statistico che impressiona e che evidenzia l'importanza del portoghese: in ben 29 occasioni i suoi gol sono stati decisivi per portare a casa i tre punti. Venerdì sera, contro i nerazzurri toscani, Leão darà la caccia alla rete numero 30 , quella del "gol vittoria" che blinderebbe ulteriormente il secondo posto in classifica.

C’è un dato statistico che impressiona e che evidenzia l’importanza del portoghese: in ben i suoi gol sono stati decisivi per portare a casa i tre punti. Venerdì sera, contro i nerazzurri toscani, Leão darà la caccia alla , quella del “gol vittoria” che blinderebbe ulteriormente il secondo posto in classifica. Il Piano di Max: Allegri, che ha sempre difeso e gestito con cautela il suo asso, gli affida nuovamente le chiavi dell’attacco. Con un Leão al 100%, il Milan ritrova quella profondità e quell’imprevedibilità necessarie per scardinare la difesa del Pisa.

Scenario Tattico

Il rientro di Rafa dal primo minuto permetterà a Nkunku di agire con più libertà tra le linee, mentre Füllkrug potrà sfruttare i cross e le accelerazioni del portoghese. La pubalgia sembra ormai un ricordo: la “cura olimpica” ha restituito al Milan il suo giocatore più iconico.