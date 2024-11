Leao Milan, Behrami durissimo: «Non è un campione! Dobbiamo smetterla di…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Behrami, a DAZN, nel post partita del match perso dal Milan contro il Napoli, ha parlato del numero 10 Rafael Leao.

LEAO MILAN – «Bisogna definire anche i campioni. Per me Leao non lo è in questo momento. Ha fatto una grande stagione, dove l’abbiamo scoperto tutti, vince lo scudetto, ma da lì in poi non riesco definirlo un campione. Se va in panchina va in panchina, basta».