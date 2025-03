Condividi via email

Leao Milan, le perplessità di Ordine: «Siamo sicuri che non serva più?», poi su Theo Hernandez e Maignan. Le ultimissime notizie

A pochi giorni dal match perso dal Milan contro la Lazio 1-2 Ordine – al Corriere dello Sport – si è interrogato su Leao, Theo e Maignan. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Siamo proprio sicuri che Leão non serva più al Milan? Gli attuali Theo Hernandez e Maignan sembrano i fratelli dei due strepitosi attori dello scudetto 2022: è proprio garantito che cedendoli al miglior offerente sia possibile migliorare nei due ruoli? Infine, se Ibra è convinto, come ha ripetuto in un dibattito televisivo con Boban, di avere «una rosa più forte dello scudetto», questo è il momento di dimostrarlo»