Leao Milan: i tifosi lo votano come MVP della finale di Supercoppa Italiana. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Rafael Leao, con il suo poderoso ingresso in campo, ha inciso pesantemente nella finale vinta di Supercoppa Italiana dal suo Milan contro l’Inter per 2-3. Proprio per questa ragione i tifosi l’hanno votato come MVP della partita. Di seguito il comunicato del Milan

Voleva esserci. È partito per l’Arabia Saudita da infortunato, per tentare un recupero difficile dopo l’infortunio subito a Verona. È entrato nel momento più difficile, appena dopo il raddoppio dell’Inter. Ma quando il gioco si fa duro, i campioni iniziano a giocare. E Rafael Alexandre da Conceição Leão abbiamo imparato a conoscerlo, in questi anni: è un campione.

Il suo impatto a Riyadh è stato immediato: l’accelerazione che ha causato l’ammonizione di Mkhitaryan e soprattutto la punizione vincente di Theo Hernández. Lo zampino Rafa non l’ha messo solo sull’1-2, ma anche sugli altri due gol rossoneri. E non c’è da stupirsi nel vedere come i tifosi milanisti abbiano deciso di premiarlo come MVP della Finale di Supercoppa Italiana.

Ogni scatto del nostro numero 10 si è rivelato un rebus irrisolvibile per la difesa interista, tanto che pure il 2-2 nasce da una connessione tra Rafa e Hernández, autore poi dell’assist per Pulisic: Theo e Chris completano il podio dei migliori in campo secondo le preferenze dei nostri sostenitori. Il meglio, però, Rafa l’ha lasciato per ultimo.

Minuto 93, tocco in area di Pulisic per Leão. Rafa attira su di sé Bisseck e Sommer, appoggiando dentro per Abraham che insacca il gol del trionfo rossonero. È l’assist che vale l’ingresso nel tabellino, ma non c’era bisogno del dato statistico per certificare una prova da MVP. Una prova da campione. Parabens, Rafa!