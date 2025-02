Leao Milan, Mendes all’angolo! L’ultimo aggiornamento è una sentenza sul futuro del portoghese

Condividi via email

Leao Milan, Jorge Mendes non ha più alcun potere contrattuale sul portoghese: mandato scaduto a febbraio. I dettagli

Importante aggiornamento fornito da Matteo Moretto sul calciomercato Milan e sul ruolo di Mendes:

PAROLE – «Avevo svelato che le voci su Leao-Barça fossero alimentate da Mendes, che aveva un mandato a vendere, scaduto a febbraio. Mendes ha mosso i fili tenendo vivi i contatti con Laporta, ma senza mai avanzare concretamente. Adesso non ha più potere contrattuale su Leao. Nel frattempo Mendes ha iniziato a tessere la sua tela a Milano. Il primo tassello si chiama Sérgio Conceição, il secondo João Félix. Il super agente sta iniziando ad inserirsi nelle dinamiche del Milan ma con Leao in questo momento non c’entra assolutamente nulla».