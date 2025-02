Leao Milan, il mercato cambia il futuro del portoghese? Il giudizio non mente

Leao Milan, il mercato rivoluzionario di gennaio può cambiare il futuro dell’esterno portoghese? Il giudizio non mente

Il mercato del Milan, oltre a presentare un bel po’ di volti nuovi (e non si guardi solo ai big arrivati dall’estero) potrebbe risolvere un problema: il rendimento di Rafa Leao. É la tesi di G.B. Olivero su La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto dell’analisi:

PAROLE – «L’arricchimento dell’attacco è la cura migliore alla dipendenza da Leao, tante volte unico motorino d’avviamento della squadra. Ma succedeva spesso che Rafa giocasse male e il Milan con lui. Poi Leao veniva sostituito e il Milan giocava ancora peggio. Non c’è un controsenso: semplicemente chi entrava al suo posto era meno forte e non alzava il rendimento individuale e nemmeno quello collettivo. Adesso non dovrebbe più essere così. Okafor non era un’ala e si adattava a farlo (male). D’ora in poi Conceiçao potrà eventualmente piazzare a sinistra un esterno di ruolo (Pulisic, Jimenez, Sottil) e chiedere a Joao Felix di mettere il suo talento a disposizione della squadra, attivando ugualmente le discese di Theo sulla fascia e aprendo le difese avversarie. Ora Rafa potrà concentrarsi su se stesso cercando davvero di tirare fuori quello che ha».