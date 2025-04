Leao Milan, Pellissier netto sul portoghese! E su Gimenez la pensa così: le parole. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni dell’ex attaccante della Serie A Sergio Pellissier sul Milan. In particolare, su Leao e Gimenez.

PAROLE – “A me piace, non so se può diventare l’attaccante migliore del Milan, ma non mi è dispiaciuto quando si è presentato. Oggi è la società Milan tutta che ha difficoltà e tutti non stanno rendendo al meglio. Leao è veramente un genio per certe cose ma a volte giochi in dieci. Quando sta bene fa la differenza, ma devi essere sempre disponibile anche quando non fai gol come Lautaro all’Inter”.