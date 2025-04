Leao, l’ex Milan pazzo del numero 10: «Il Milan vola, coi campioni devi fare una cosa»

Leao, l’ex calciatore del Milan esalta il numero 10 portoghese. Queste le sue parole a Tuttosport

L’ex calciatore di Serie A, che ha militato anche nel Milan, Luigi Sala, ha detto la sua su Rafael Leao spendendo bellissime parole in un’intervista rilasciata a Tuttosport:

«Quando gira Leao, il Milan vola. Dai grandi campioni non si può prescindere: come l’Inter non rinuncia mai a Lautaro e Thuram nelle grandi partite, i rossoneri devono far lo stesso con Rafa. Dev’essere sempre titolare; perché fa la differenza».