Leao Milan, il futuro è più rossonero: ma se arrivasse quest'offerta...

Condividi via email

Il giornalista Luca Bianchin ha parlato così della situazione di Rafa Leao e del futuro del portoghese in casa Milan

Il giornalista Luca Bianchin ha parlato così della situazione di Rafa Leao e del futuro del portoghese in casa Milan.

PAROLE – Leao a Milano sta bene e non ha fretta di andarsene, il Milan non ha particolare esigenza di venderlo. Un’ottima offerta però farebbe cambiare la situazione e l’Arabia è la nazione da cui potrebbe arrivare. A oggi più semplice vederlo in Arabia che al Psg o al Liverpool