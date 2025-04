Condividi via email

Leao Milan, i tifosi impazziscono: futuro del portoghese deciso? In estate lui… Le ultime. Segui gli aggiornamenti

Come ha riporta La Gazzetta dello Sport, Rafa Leao e il Milan sarebbero pronti a continuare ancora insieme anche per la prossima stagione. Il portoghese sarebbe intenzionato a rifiutare le offerte che sono già pronte ad arrivare, in particolare dall’Arabia.

Si è parlato molto di una possibile cessione dell’ex Lille quest’estate, ma negli ultimi giorni si fa sempre più probabile la permanenza in rossonero.