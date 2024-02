Leao Milan, Padovan controcorrente: «La gara con l’Atalanta non è la sua prova di maturità. Ha questo difetto innato»

Leao-Milan, Giancarlo Padovan ha analizzato la prova del portoghese nella sfida di ieri sera dei rossoneri contro l’Atalanta

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così di Leao dopo la rete di ieri sera in Milan-Atalanta:

PAROLE – «Quella di ieri per me non è la prova della maturità di Leao perchè è un giocatore discontinuo. Per me è un giocatore che si diverte a giocare a calcio ma in certe partite non fa divertire nessuno. Gol? A lui non vanno chiesti solo quelli, gli vanno chiesti soprattutto gli assist. Per me non migliorerà mai ma può darsi che le motivazioni dell’Europa League possano portarlo ad essere più continuo. Se lo deve imporre ma lo deve fare per il Milan».