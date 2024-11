Leao Milan, Costacurta: «Non è un campione e non è fondamentale!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato negli studi di Sky di Leao al termine del match contro il Monza.

LEAO MILAN – «Abbiamo visto tutto quello che è Leao, al 100%. Per me Leao è questo, quello che abbiamo visto negli ultimi 5 anni. È un giocatore importante, salta l’uomo, ma non è fondamentale. Secondo me non è un campione»