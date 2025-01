Leao Milan, l’annuncio di Conceicao: parole molto importanti in vista della finale contro l’Inter. Le dichiarazioni del mister

Conceicao è intervenuto in conferenza stampa per commentare la semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan vinta dalla sua squadra in rimonta per 1-2. Di seguito le dichiarazioni sullo stato di forma di Rafael Leao, ieri ancora assente per infortunio.

LEAO TORNA IN FINALE – «Vediamo, ogni ora è importante con questi infortuni muscolari. Vedremo come sta».