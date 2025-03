Leao Milan, nuova critica di Cassano: «Gioca alla carlona e non permette di fare questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha analizzato la situazione attuale del Milan e ha criticato il calciatore rossonero Rafael Leao.

«Santi Gimenez arriva da un altro paese: se accanto o dietro non ci sono giocatori che lo mettono nelle condizioni per farlo rendere o per farlo giocare meglio, è normale che faccia fatica. Lui gioca con Leao che non si connette a sinistra e che gioca ‘alla Carlona’, come vuole lui».