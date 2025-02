Leao a Milan TV: «Avevamo la partita in mano, adesso serve una cosa»

Leao, nel post partita di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A, ai microfoni di Milan TV

Nel post partita di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della nona giornata di Serie A, ai microfoni di Milan TV è intervenuto Rafael Leao per commentare il match andato in scena al Dall’Ara. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto un gol come chiesto dal mister, tatticamente stavamo andando bene, eravamo vivi. Con il loro gol ci hanno messo in difficoltà è stata una scena un po’ strana. Secondo me avevamo la partita in mano e abbiamo sprecato un’occasione».

COSA SERVE ADESSO? – «Adesso serve fiducia, energia e voglia di non mollare. Ogni partita per noi è come una finale».