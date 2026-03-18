Leao, Bianchin e il consiglio ad Allegri in vista del Torino: parole chiare del giornalista

Leao, Luca Bianchin, noto giornalista, ha consigliato ad Allegri di tornare al tridente per valorizzare il portoghese

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il podcast La Tripletta, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, insieme a Marco Guidi, ha analizzato con estrema lucidità la crisi d’identità di Rafael Leao. Secondo Bianchin, il portoghese e Christian Pulisic stanno vivendo un momento di profonda incompatibilità tattica nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri.

L’episodio dell’Olimpico, con lo sfogo plateale di Rafa al momento del cambio, è solo la punta dell’iceberg di un dualismo che non sembra più funzionare, specialmente quando entrambi vengono schierati in posizioni che ne limitano l’estro creativo.

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PAROLE – «È vero, in quelle due occasioni ha fatto il movimento giusto e Pulisic non gli ha dato la palla. La reazione che ha avuto in campo è immatura, perché non puoi fare un gestaccio verso il tuo compagno che non ti ha dato la palla, soprattutto se quello che stai dando tu alla squadra è poco. Il fatto che Leao difensivamente non aiuta e che si muove poco…Io vorrei vedere un po’ il tridente. So che è molto banale, ma perché no?».