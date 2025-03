Leao Milan, la confessione di Bergomi: «Da ex difensore ti posso dire questa cosa su di lui». Le ultimissime sui rossoneri

Stefano De Grandis, a Sky Sport 24, ha rilasciato questo commento sul calciatore del Milan Rafael Leao. Di seguito il retroscena con Beppe Bergomi sul rossonero.

LE PAROLE – «Leao io lo terrei ma molti non lo vedono come giocatore costante. Per me è uno che nella squadra giusta ti può fare la differenza: ne parlo sempre con Bergomi e lui dice sempre che da difensore uno come Leao contro non lo vorrebbe mai»