Leao Milan, Bayern Monaco all’assalto? Il club tedesco pronto a una nuova offerta

Leao ancora nel mirino del Bayern Monaco. Il club bavarese attende una cosa per effettuare l’eventuale affondo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Bayern Monacoha ripreso internamente a discutere di Rafael Leão come potenziale opzione per rafforzare le proprie ali offensive. Sebbene non ci siano ancora proposte formali o trattative in corso con il Milan, il nome dell’attaccante portoghese è tornato sul tavolo delle discussioni all’interno del club bavarese.

La strategia del Bayern appare chiara: il gigante tedesco è in una fase di attesa e valutazione. La priorità, al momento, sembra essere legata alla situazione di Nico Williams. Il club aspetterà di vedere se l’accordo tra il giocatore spagnolo e il Barcellona verrà finalizzato o meno. Solo dopo aver chiarito la posizione di Williams, il Bayern rivaluterà le proprie opzioni sul mercato.