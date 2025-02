Leao Milan, il Barcellona torna alla carica: per l’estate pronto l’assalto! Le ultime sul club rossonero e sul mercato

Futuro incerto per Rafa Leao con il Milan. Su di lui è tornato il Barcellona che cerca un acquisto top per l’estate e il portoghese è il primo nella lista dei desideri. Così riporta il Mundo Deportivo:

MUNDO DEPORTIVO – “Il Barça vuole un attaccante ‘top’ per l’estate. Leao è ancora ben posizionato ma il preferito per il ruolo è Luis Díaz. Leao non è una priorità ma potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato, soprattutto se il Milan non si qualificherà per la Champions“.