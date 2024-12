Leao Milan, il Barcellona non molla la presa: obiettivo per l’estate. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Barcellona è da tempo un grande estimatore di Rafael Leao. Il calciatore portoghese, numero 10 del Milan, ha ricevuto in più sessioni di calciomercato grandi corteggiamenti da parte della squadra catalana.

Come riportato da Marca la squadra allenata da Hans-Dieter Flick starebbe meditando un nuovo affondo in vista della prossima estate. Il calciatore portoghese ha un contratto in essere con il Milan di lunga durata.