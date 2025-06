Leao Milan, spunta il retroscena con Allegri! Telefonata tra i due, la ricostruzione e i temi sul tavolo

Leao Milan, negli ultimi giorni importante telefonata tra Massimiliano Allegri e il talento portoghese: la ricostruzione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha acceso i riflettori su una notizia che farà sognare i tifosi milanisti: Massimiliano Allegri ha telefonato a Rafael Leao. Un gesto significativo che testimonia la volontà del club rossonero di costruire un Milan sempre più competitivo intorno alle sue stelle. Il titolo della Rosea, “Pronto Leao, sono Max. Allegri telefona: Rafa già si allena e sarà al raduno”, non lascia spazio a dubbi: il legame tra allenatore e giocatore è già forte e l’attaccante portoghese è pronto a ripartire con grande determinazione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Leao, attualmente in vacanza, ha già iniziato ad allenarsi intensamente. L’obiettivo è chiaro: presentarsi al raduno di Milanello del prossimo 7 luglio in perfetta forma fisica. Questo dimostra la sua professionalità e la sua dedizione al progetto rossonero, un segnale importante per la squadra e per i sostenitori. La preparazione estiva è cruciale, e l’impegno precoce di Leao è un ottimo presagio per la stagione che verrà.

L’entusiasmo per Leao non è una novità. Nei giorni scorsi, il direttore sportivo milanista Igli Tare aveva espresso parole di grande stima nei suoi confronti. “Io penso che Leao sia un campione vero: in pochi nel calcio di oggi decidono le partite da soli,” aveva dichiarato Tare, sottolineando la capacità unica del portoghese di influenzare il risultato di una partita. Per il ds, Leao è un giocatore fondamentale non solo per la squadra attuale, ma anche per il progetto a lungo termine del calciomercato Milan.