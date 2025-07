Leao Milan, retroscena avvenuto in questi giorni in vista della preparazione: c’entra anche Max Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

Le indiscrezioni si rincorrono e l’attesa cresce in casa Milan in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, firma autorevole de La Gazzetta dello Sport, Rafael Leão si è allenato in Costa Smeralda in questi giorni, non da solo, ma affiancato da un volto noto del calcio italiano: un ex compagno di squadra di Massimiliano Allegri. Una notizia che aggiunge un ulteriore strato di curiosità e interesse al già fervido ambiente milanista.

Il fatto che Leão abbia scelto un approccio così mirato alla preparazione estiva, lontana dai riflettori ma con una figura di esperienza al suo fianco, è un segnale incoraggiante per il Milan. Questo dimostra la volontà del giocatore portoghese di arrivare al top della forma in vista del ritiro pre-campionato e della nuova avventura sotto la guida di Allegri. La figura di questo ex compagno di Allegri, la cui identità non è stata rivelata, aggiunge un tocco di mistero e al tempo stesso suggerisce una connessione indiretta tra Leão e il suo futuro allenatore, quasi a voler anticipare le dinamiche e le aspettative che il tecnico livornese avrà nei suoi confronti.

L’arrivo di Leão a Milano, previsto per domani sera, segna di fatto l’inizio della sua stagione e il suo ricongiungimento con il resto della squadra. Il suo contributo sarà fondamentale per il Milan, che punta a riconfermarsi ai vertici e a ben figurare anche in campo europeo. Le sue straordinarie capacità individuali, la sua velocità e la sua visione di gioco lo rendono un elemento imprescindibile per gli scheletri tattici di Allegri, che presumibilmente lo utilizzerà come uno dei perni dell’attacco rossonero.