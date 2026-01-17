Leao Milan, il commento di Allegri sul portoghese alla vigilia del Lecce. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vigilia della sfida contro il Lecce ha regalato spunti di riflessione profondi in casa rossonera. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e stratega livornese tornato sulla panchina del club per infondere solidità e pragmatismo, ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi in particolare sulla stella più lucente ma discussa del gruppo: Rafael Leao.

Il bivio di Rafael Leao: le parole del Mister

Secondo quanto riportato dai microfoni di Milan TV (Fonte), il tecnico ha lanciato un messaggio chiaro e diretto al suo numero 10. Interrogato sul potenziale ancora inespresso del talento lusitano, Allegri non si è nascosto: “Dove arriverà dipende solo da lui”, ha dichiarato il mister. Rafael Leao, l’esterno portoghese dotato di una velocità devastante e di un dribbling ipnotico che lo rende uno dei giocatori più forti d’Europa, si trova infatti a un punto di svolta della carriera.

Allegri, tecnico che ha fatto della gestione dei campioni il suo marchio di fabbrica, ha ricordato che il classe ’99 va per i 27 anni, l’età della piena maturità calcistica. Per l’allenatore, non è più tempo di attese: “È la normalità che un giocatore con le sue qualità debba essere decisivo in ogni partita”.

La nuova era targata Igli Tare e Massimiliano Allegri

Questa nuova fase del Diavolo è guidata da una coppia di ferro. Mentre Allegri lavora sul campo per correggere i difetti tattici, dietro la scrivania opera Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente albanese esperto nel calciomercato internazionale, celebre per la sua capacità di scovare profili tecnici di altissimo livello. Tare e Allegri sono in costante contatto per valutare la rosa e capire chi può realmente fare parte del progetto vincente dei rossoneri.

Proprio sulla condizione atletica, il tecnico ha ammesso che Leao non è ancora al top: “Oggi Rafael si mette a disposizione, ma non sta benissimo fisicamente. Deve migliorare la condizione per tornare a strappare come sa fare lui”. La gestione di questo recupero sarà fondamentale per permettere al Milan di risalire la china in classifica.

Obiettivo Lecce: ordine e concretezza

Oltre ai singoli, il nuovo allenatore del Milan ha chiesto alla squadra massima attenzione per la gara di domani. In una stagione dove ogni punto pesa come un macigno, i rossoneri non possono permettersi passi falsi. Sotto la visione strategica di Igli Tare e la guida tecnica di Allegri, il Diavolo punta a ritrovare quella fame che lo ha reso grande nel mondo.

Il popolo di San Siro si aspetta una risposta sul campo, specialmente da quei giocatori che, come Leao, hanno il compito di trascinare i compagni verso l’obiettivo Champions League