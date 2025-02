Leao Milan, l'aneddoto lascia di stucco! Assalto al portoghese, i rossoneri hanno deciso che... Ultimissime

Condividi via email

Leao Milan, clamoroso aneddoto: l’Al Nassr ha tentato il clamoroso affondo nei giorni scorsi. Netto il no del club rossonero

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan e soprattutto in riferimento al futuro di Rafael Leao.

Leao: c’è stata una chiamata dall’Arabia Saudita. Dall’altro lato del telefono c’era l’Al Nassr di Stefano Pioli. Erano pronti a una super offerta, certo non a livello della clausola. Non c’è stato dialogo: l’ad Furlani ha educatamente riagganciato. Leao non si tocca.