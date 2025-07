Leao Maignan, Allegri e Tare puntano su di loro: per il nuovo Milan!

Leao Maignan, Max Allegri e Igli Tare hanno scelto i leader del nuovo Milan! Dialoghi già avviati

Il Milan ha le idee chiare per il proprio futuro e punta forte su due dei suoi talenti più cristallini: Mike Maignan, il carismatico portiere francese, e Rafael Leão, l’eclettico attaccante portoghese. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, nelle scorse settimane ci sono stati colloqui approfonditi tra la dirigenza, rappresentata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, e il tecnico Massimiliano Allegri, e i due fuoriclasse rossoneri.

Dai diversi incontri con il numero uno transalpino e il fantasista lusitano, il club meneghino ha tratto impressioni più che positive. I dialoghi non si sono limitati agli aspetti puramente calcistici, ma hanno toccato anche la sfera umana, rivelando una profonda sintonia e un forte senso di appartenenza da parte di entrambi i giocatori. Questo segnale è cruciale per la costruzione di una squadra coesa e ambiziosa. Maignan, noto per la sua leadership vocale e la sua capacità di guidare la difesa, si è affermato come uno dei migliori portieri al mondo, mentre Leão, con le sue accelerazioni fulminanti e la sua imprevedibilità, è diventato il simbolo della fantasia e della pericolosità offensiva del Diavolo.

La decisione maturata in questi summit è netta e strategica: saranno proprio Maignan e Leão ad avere i gradi di capitano e vice-capitano della squadra. Una scelta che proietta il Milan verso una nuova era, affidando le responsabilità della leadership a due figure chiave non solo sul campo, ma anche all’interno dello spogliatoio. È un segnale forte di continuità e di fiducia nei confronti di due atleti che, nonostante la giovane età, hanno già dimostrato maturità e un attaccamento profondo alla maglia.

Questa mossa non è casuale. Affidare la fascia a due pilastri come Maignan e Leão significa investire sulla loro centralità nel progetto tecnico e umano del club. Entrambi rappresentano l’eccellenza nei rispettivi ruoli e sono figure di riferimento per i compagni, capaci di trascinare il gruppo sia nei momenti difficili che in quelli di esaltazione. L’investitura ufficiale di questi due talenti come leader in campo e fuori testimonia la volontà del club di Via Aldo Rossi di costruire un futuro solido e vincente attorno ai suoi elementi di spicco. La prossima stagione vedrà dunque un Milan con una leadership ben definita, pronta a scendere in campo con motivazioni e ambizioni rinnovate.