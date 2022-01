Leao, la benedizione di Di Marzio: «Sarà il successore di Ibrahimovic»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianni Di Marzio ha parlato così ai microfoni di Tuttomercatoweb di Rafael Leao. Ecco le sue dichiarazioni

Gianni Di Marzio esalta Rafael Leao. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Che ruolo è? E’ una prima punta o un esterno? Per me è stato costretto a giocare esterno per far spazio a Ibra. Ed è cresciuto mentalmente proprio con lo svedese, anche perché ha piedi buoni. Per me diventerà un campione. Quando smetterà Ibra per me è lui il suo successore»