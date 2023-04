Leao e Kvara i migliori? Ecco la risposta del portoghese! Fari puntati su di loro, il rossonero ha risposto con una doppietta

Ecco le parole di Rafael Leao a DAZN su Kvara dopo Napoli Milan:

CON CHI HA SCAMBIATO LA MAGLIA – «Con Kvara. Noi due migliori? Non lo so, ma sono un suo grande fan. Mi piace molto quello che fa in campo»

