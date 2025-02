Leao, Ibrahimovic non ha dubbi: «È tra i più forti al mondo, non puoi spiegarglielo!»

Leao, in conferenza stampa Zlatan Ibrahimovic non ha usato mezze misure per parlare del numero 10 del Milan

Rafael Leao è tra i più forti al mondo, parola di Zlatan Ibrahimovic. Nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League, lo svedese si è espresso così sul numero 10:

IBRA SU LEAO – «Tutti parlano di Leao, tutti chiedono di dirgli come giocare. Per noi è tra i più forti al mondo: come glielo spieghi come deve giocare? Lo sai lui, per questo è tra i più forti al mondo. Poi puoi indirizzarlo tatticamente, ma non puoi spiegargli come deve giocare. È lui che te lo può spiegare. C’è un motivo se lui è al Milan. Mi hanno chiesto una cosa su Leao nell’ultima partita, ma sa lui cosa fare con la palla o meno».