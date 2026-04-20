Leao porta punti, in Serie A solo Hojlund ha fatto meglio: che impatto del numero 10!

Leao in Serie A ha portato un bel bottino di punti al Milan, solamente Hojlund ha fatto meglio dell’attaccante portoghese

Nella giornata di ieri il Milan si è imposto per 0-1 allo Stadio Bentegodi contro il Verona grazie alla rete di Adrien Rabiot arrivato su assist di Rafael Leao. La buona prestazione dell’esterno è una delle news Milan più importanti in casa rossonera.

Il numero 10 è poi uscito anzitempo chiedendo ad Allegri il perché della scelta, il tecnico toscano poi in conferenza stampa ha ironizzato sulla questione. Dicendo che in 12 non si può giocare.

Leao porta punti a questo Milan: solo Hojlund ha fatto meglio

Nonostante tutto l’ala portoghese ha comunque aumentato il proprio bottino personale in questo campionato, con 9 gol e 3 assist. In termini ‘Fantacalcistici’ li chiameremmo bonus che al Milan hanno portato ben 15 punti. In Serie A solo Rasmus Hojlund ha fatto meglio. Sono 17 i punti guadagnati dal Napoli grazie all’attaccante danese.

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