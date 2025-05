Leao, il giornalista così sul 10 del Milan: «Con Allegri non so se basterà»

Leao, sentite il pensiero di Fabio Ravezzani sul proprio account X sull’attaccante numero 10 del Milan

Fabio Ravezzani ha detto la sua sulla questione Rafael Leao, considera il numero 10 del Milan un equivoco. Ora con Allegri potrebbe giocare più accentrato. Il pensiero fa dicustere:

RAVEZZANI SU X: «Per me il grande equivoco del Milan è Leao. Non ha stoffa del leader, ha deluso tutti i tecnici (Pioli, Fonseca, Conceicao) e gioca in modo intermittente. Resta un eterno giovane, e al Milan servirebbe un uomo. Non ha offerte. Con Allegri farà la seconda punta. Non so se basterà».