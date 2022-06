Leao firma con un nuovo agente: rinnovo col Milan più vicino? Il portoghese mantiene comunque i contatti con Mendes

Secondo La Gazzette dello Sport Rafael Leao a marzo avrebbe firmato con un altro agente, un avvocato francese legato al padre, abilitato a lavorare come procuratore ma non un uomo di calcio, non un uomo che frequenti i tavoli da trattativa dei grandi club mondiali.

La decisione è clamorosa perché Leao è storicamente legato a Jorge Mendes, l’agente più importante al mondo, con cui peraltro i contatti non si sono interrotti. In questi casi non è solo una questione di prestigio e rappresentanza: è una questione economica. Nei contratti sono previste pesanti penali in caso di addio. Per un eventuale compratore questo potrebbe rappresentare un ostacolo in più, fermo restando che l’idea del giocatore e del Milan sembrerebbe quella di intavolare nuovamente la trattativa per il rinnovo.