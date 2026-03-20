Leao e il Milan al bivio: perché l’addio è l’unica via. L’analisi sul futuro del portoghese

Leao, il rapporto col Milan ai minimi termini: per il futuro la soluzione più corretta sembra essere quella di un divorzio tra le parti

Sette anni sono un’era geologica nel calcio moderno. Sette anni rappresentano il tempo della maturazione, del consolidamento e, idealmente, del passaggio da promessa a trascinatore. Eppure, osservando Rafael Leao nella primavera del 2026, la sensazione dominante a San Siro non è quella della pienezza, ma quella di un’eterna, stancante attesa. Nonostante i 9 gol messi a referto in questo campionato — un bottino che in altre piazze sarebbe accolto con applausi — il bilancio complessivo del portoghese palesa una verità che né la dirigenza di via Aldo Rossi né il giocatore possono più ignorare: lo step mentale definitivo, quello che trasforma un solista in un leader, non è mai avvenuto.

L’arrivo di un tecnico navigato e pragmatico come Massimiliano Allegri doveva essere la prova del nove. Dopo la gestione più “libertaria” degli anni precedenti, il rigore tattico e comportamentale dell’allenatore livornese avrebbe dovuto fornire a Leao la struttura necessaria per eliminare i cali di tensione e le pause indolenti. Invece, il 2026 ci restituisce un quadro fatto di mugugni, reazioni plateali alle sostituzioni (come quella recente all’Olimpico) e una cronica incapacità di sacrificarsi per la squadra quando il vento soffia contrario. La gestione Allegri ha evidenziato come il talento di Rafa sia spesso antitetico alla disciplina richiesta per vincere con continuità: l’equivoco tattico è diventato strutturale.

Leao e il logorio fisico: una scommessa troppo costosa

Oltre all’aspetto psicologico, c’è un dato fisico che preoccupa. La stagione attuale è stata costellata da problemi fisici ricorrenti — non ultimo la pubalgia — che ne hanno minato la continuità. Un giocatore che basa tutto sull’esplosività muscolare non può permettersi di convivere costantemente con piccoli intoppi che ne limitano la brillantezza. A questo si aggiunge un ruolo che non lo sta premiando: schierato spesso da prima punta nel 3-5-2 di Allegri, Leao sembra un pesce fuor d’acqua, privato dello spazio sulla fascia dove ama sprigionare la sua velocità. Tenerlo a Milano significa costringerlo a un compito che non sente suo o, viceversa, costringere l’allenatore a rinunciare a un modulo che garantisce solidità difensiva.

Separarsi in estate, dunque, non è un atto di sfiducia, ma un atto di realismo. Per il Milan, incassare una cifra importante (si parla di club di Premier League sempre attenti) permetterebbe di finanziare il riscatto di profili più funzionali o l’assalto a Zirkzee, costruendo un attacco più corale e meno dipendente dai lune di un singolo.

Per Leao, un nuovo ambiente potrebbe essere lo shock necessario per uscire dalla comfort zone milanese e capire se può davvero sedersi al tavolo dei grandi d’Europa. Dopo sette anni, l’amore resta, ma la visione del futuro è divergente. Il 2026 deve essere l’anno della scelta coraggiosa: separarsi oggi per non trascinare un rapporto che rischia di logorare entrambi.