Leao e Paquetà, è una questione tattica e mentale

I due giocatori che devono dimostrare di più in questo finale di stagione sono Rafael Leao e Lucas Paquetà. Ecco gli scenari

I due giocatori che devono dimostrare di più in questo finale di stagione sono Rafael Leao e Lucas Paquetà. Si tratta di dover dare di più dal punto di vista caratteriale e dell’impegno in un periodo decisivo per le sorti della stagione. Il brasiliano stenta ancora a trovare una collocazione tattica ed è lontano dal numero di gol e assist che la società si aspettava. Per quanto riguarda il portoghese, tornato al gol dopo molto tempo, è al momento difficile trovargli una posizione sul fronte d’attacco. Troppo offensivo per giocare sulle corsie esterne (modello Castillejo), troppo poco incisivo per fare la prima punta. Dalle prossime giornate dipenderà il futuro dei due giovani rossoneri.